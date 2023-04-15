Заколол волосы пластмассовым "крабиком": Гарри Стайлса заметили в смешном образе в Лос-Анджелесе

Британский певец Гарри Стайлс старается держать себя в форме и активно ходит в спортзал, но не любой, а именно тот, который также посещает его бывшая девушка Оливия Уайлд. На днях Гарри заметили после тренировки, зал он покинул всего через несколько минут после того, как оттуда вышла Оливия.

Но несмотря на страсти вокруг этой пары, нас удивило не то, что они ходят на спорт в одно место, а прическа Гарри.

Чтобы шикарная шевелюра не падала на глаза Гарри собрал волосы обычным пластмассовым "крабиком". Более того, заколка сочеталась с солнцезащитными очками знаменитости.

Гарри Стайлс / Фото: Getty Images

Также на нем были широкие полосатые синие штаны, белая футболка, кеды и цепочка на шее. В руке Гарри нес сумку, вероятно, с формой.

Гарри Стайлс / Фото: Getty Images

Напомним, совсем недавно стало известно, что артист после расставания с Оливией Уайлд начал отношения с супермоделью Эмили Ратажковски. Несколько раз пару видели вместе и даже застали за поцелуями, а затем Эмили сама призналась, что они встречаются уже несколько месяцев.

Читайте также: