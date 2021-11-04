Закрыла все: Тина Кунаки пришла на светское мероприятие в розовом балахоне

Модель выбрала нетипичный для себя наряд.

Французская модель и жена актера Венсана Касселя Тина Кунаки выбрала для своего появления на церемонии награждения Fashion Trust Arabia Prize 2021 довольно нетипичный для себя наряд - розовый балахон от модельера Рика Оуэнса.

Платье было сшито из плотной ткани и полностью закрывало тело модели. Обычно Тина предпочитает более откровенные луки.

Тина Кунаки / Getty Images

Возможно, настолько закрытый наряд она выбрала потому, что мероприятие проходило в Катаре. На нем также побывали Адриана Лима, Мэй Маск, Ирина Шейк, Джиллиан Андерсон, Наоми Кэмпбелл и Коко Роша. Церемония стала уже третьей, а победителями были выбраны: Зайд Аффас за дизайн прет-а-порте, Benchellal за дизайн вечерней одежды, Port Tanger за дизайн аксессуаров, Алия Бин Омайр за дизайн ювелирных изделий и El Tayeb Nation. Дизайнер обуви Амина Муадди также стала первым лауреатом новой награды "Предприниматель года".

Адриана Лима / Getty Images

Мэй Маск / Getty Images

Ирина Шейк / Getty Images

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