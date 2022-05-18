Зал аплодировал стоя: Лилия Литковская призвала спасти Мариуполь и "Азовсталь" в конце своего показа

Зал аплодировал стоя: Лилия Литковская призвала спасти Мариуполь и "Азовсталь" в конце своего показа

Украинский дизайнер Лилия Литковская показала свою коллекцию в Лондоне во время Kornit Fashion Week.

Этот показ стал настоящим криком души, ведь демонстрировал не только красивые вещи дизайнера, но и ужасы войны, которая продолжается в Украине.

Показ Лилии Литковской в Лондоне / Фото: Getty Images

Модели дефилировали на подиуме в бронежилетах, с желтыми лентами на рукавах, как у наших военных, балаклавах, и на каждом наряде был нашит маленький флаг Украины.

Показ Лилии Литковской в Лондоне / Фото: Getty Images

Показ Лилии Литковской в Лондоне / Фото: Getty Images

Однако больше всего впечатлил выход самой Лилии - в конце показа дизайнер вышла к публике под победную песню группы Kalush Orchestra "Стефания", а в руках держала холст с надписью "Help Mariupol, Azovstal now". Выйдя перед публикой, Литковская не сдержала слез, а гости показа аплодировали ей стоя.

Лилия Литковская / Фото: Getty Images

Лилия Литковская / Фото: Getty Images

Показ Лилии Литковской:

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