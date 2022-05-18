Зал аплодировал стоя: Лилия Литковская призвала спасти Мариуполь и "Азовсталь" в конце своего показа

Украинский дизайнер Лилия Литковская показала свою коллекцию в Лондоне во время Kornit Fashion Week.
Этот показ стал настоящим криком души, ведь демонстрировал не только красивые вещи дизайнера, но и ужасы войны, которая продолжается в Украине.
Модели дефилировали на подиуме в бронежилетах, с желтыми лентами на рукавах, как у наших военных, балаклавах, и на каждом наряде был нашит маленький флаг Украины.
Однако больше всего впечатлил выход самой Лилии - в конце показа дизайнер вышла к публике под победную песню группы Kalush Orchestra "Стефания", а в руках держала холст с надписью "Help Mariupol, Azovstal now". Выйдя перед публикой, Литковская не сдержала слез, а гости показа аплодировали ей стоя.
Показ Лилии Литковской:
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