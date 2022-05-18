Категория
Леди
LiveВсе публикацииЭксклюзив ТСНУкраинаПолитикаВойнаГламурПроспортЛедиЗдоровьеАстрологияВидеоРецептыСпецпроектыЭкономикаФотоКиевЛьвовКурьезыПопулярные тегиКоронавирусВыпуски ТСНМирТуризмАвтоНаука и ITПомощьИнтервьюИнфографикаПодкастыКиберспорт
Язык сайта
Українська версія
Язык сайта
In English

Зал аплодировал стоя: Лилия Литковская призвала спасти Мариуполь и "Азовсталь" в конце своего показа

Дата публикации
Просмотры
778
Время на прочтение
1 мин
Поделиться:
WhatsApp
Viber
Зал аплодировал стоя: Лилия Литковская призвала спасти Мариуполь и "Азовсталь" в конце своего показа

Лилия Литковская / Фото: Getty Images

Украинский дизайнер Лилия Литковская показала свою коллекцию в Лондоне во время Kornit Fashion Week.

Этот показ стал настоящим криком души, ведь демонстрировал не только красивые вещи дизайнера, но и ужасы войны, которая продолжается в Украине.

Показ Лилии Литковской в Лондоне / © Getty Images
Показ Лилии Литковской в Лондоне / Фото: Getty Images

Модели дефилировали на подиуме в бронежилетах, с желтыми лентами на рукавах, как у наших военных, балаклавах, и на каждом наряде был нашит маленький флаг Украины.

Показ Лилии Литковской в Лондоне / © Getty Images
Показ Лилии Литковской в Лондоне / Фото: Getty Images
Показ Лилии Литковской в Лондоне / © Getty Images
Показ Лилии Литковской в Лондоне / Фото: Getty Images

Однако больше всего впечатлил выход самой Лилии - в конце показа дизайнер вышла к публике под победную песню группы Kalush Orchestra "Стефания", а в руках держала холст с надписью "Help Mariupol, Azovstal now". Выйдя перед публикой, Литковская не сдержала слез, а гости показа аплодировали ей стоя.

Лилия Литковская / © Getty Images
Лилия Литковская / Фото: Getty Images
Лилия Литковская / © Getty Images
Лилия Литковская / Фото: Getty Images

Показ Лилии Литковской:

Читайте также:

На самом ли деле всемирно известные бренды против россиян

На самом ли деле всемирно известные бренды против россиян
Следующая публикация