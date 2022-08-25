Замаскироваться не вышло: 61-летнюю Джулианну Мур заметили на прогулке

Вероятно, такой скромный образ знаменитость надела, чтобы ее не узнавали на улице.

Голливудская актриса Джулианна Мур вышла вчера на прогулку по Нью-Йорку и была запечатлена фотографами. Обладательница премии "Оскар" выбрала для своего выхода максимально непримечательный образ, ведь надела черную футболку и хлопковые штаны с карманами.

Дополнили этот лук биркенштоки, кепка и коричневая сумка-бананка, которою знаменитость надела через плечо. Когда Джулианну сфотографировали, она шла по улице и эмоционально болтала по телефону через наушники. Макияжа на лице у 61-летней актрисы не было, а вот волосы она собрала в низкий хвост.

Джулианна Мур / Фото: Getty Images

Напомним, в начале месяца Мур принимала участие в благотворительной ярмарке, на которой решила продать пять своих дизайнерских платьев, в которых в разное время появлялась на престижных мероприятиях.

Джулианна Мур / Фото: Getty Images

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