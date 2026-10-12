Заметно подрос: модель Нара Баптиста показала редкое фото сына от Венсана Касселя

Нара Баптиста и Венсан Кассель, фото: instagram.com/narahbaptista

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29-летняя австралийская модель бразильского происхождения Нара Баптиста поделилась новым снимком своего сына Каэтано, которого родила от 59-летнего французского актера Венсана Касселя.

Нара, одетая в укороченный черный жакет и кожаную юбку с низкой посадкой, держит одной рукой сына.

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Нара Баптиста с сыном, фото: instagram.com/narahbaptista

Мальчик заметно подрос. Модель редко делится подробностями жизни сына, поэтому новые фотографии вызывают особый интерес у ее подписчиков.

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Отметим, Каэтано родился 7 января 2025 года. Для Венсана Касселя он стал четвертым ребенком. У актера также есть две дочери — Дева и Леони от брака с Моникой Беллуччи, а также дочь Амазони от отношений с моделью Тиной Кунаки.

Нара Баптиста и Венсан Кассель начали встречаться в 2023 году. Несмотря на разницу в возрасте, пара продолжает строить отношения и вместе воспитывает сына.

Нара Баптиста и Венсан Кассель, фото: instagram.com/narahbaptista

Ранее, напомним, 16-летняя дочь Моники Беллуччи и Венсана Касселя снялась для глянца.

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