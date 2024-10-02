Занимаются вместе: Джорджина Родригес с детьми сходила на стретчинг

Звезда приобщает детей к спорту с ранних лет.

30-летняя модель и инфлуэнсер Джорджина Родригес и футболист Криштиану Роналду воспитывают пятерых детей. Всей семьей они живут в Саудовской Аравии, так как португалец сейчас выступает за саудовский клуб "Аль-Наср".

Девушка успевает и слетать на модные мероприятия в другую страну, и качественно провести время со своими детьми. Так, в своем Instagram она показала, как вместе с ними отправилась на тренировку по стретчингу.

Фото: Instagram Джорджины Родригес

Фото: Instagram Джорджины Родригес

Джорджина с сыном и двумя дочерьми растягивались и пытались сесть на шпагат.

Кстати, у Родригес это отлично получилось – она продемонстрировала продольный шпагат.

Фото: Instagram Джорджины Родригес

В подписи к фото она написала: "Мама помогает и мотивирует становиться гибкими".

Фото: Instagram Джорджины Родригес

Напомним, ранее эффектная Джорджина Родригес появилась на Парижской неделе моды. Она пришла на показ Vetements. Для своего светского выхода девушка надела короткое бархатное платье с обнаженными плечами от этого бренда, которое эффектно подчеркнуло ее пышное декольте.

Фото: Instagram Джорджины Родригес

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