Занимаются вместе в спортзале: Джорджина Родригес показала фото с 6-летней дочерью

Звезда много времени проводит со своими детьми.

30-летняя модель и инфлуэнсер Джорджина Родригес и футболист Криштиану Роналду воспитывают пятерых детей. Всей семьей они живут в Саудовской Аравии, так как португалец сейчас выступает за саудовский клуб "Аль-Наср".

Последний месяц девушка занята промокампанией испанского реалити-сериала о себе – "Я - Джорджина" – на Netflix, но несмотря на это она старается много времени проводить с детьми.

Так, в своем Instagram она показала серию фото, посвященную времяпровождению с детьми. С 6-летней Аланой Мартиной они сходили в спортзал и позировали для селфи в похожих спортивных комплектах.

Фото: Instagram Джорджины Родригес

А старший сын Роналду – 14-летний Криштиану-младший, рожденный от неизвестной женщины – пошел по стопам отца и стал футболистом. Джорджина показала видео с его игры. (Чтобы увидеть видео – листайте вправо)

Также Родригес показала и остальных детей – их игры на борту частного самолета и дома.

Фото: Instagram Джорджины Родригес

Фото: Instagram Джорджины Родригес

Напомним, ранее Джорджина Родригес появилась на кинофестивале в Венеции. Она вышла на красную дорожку в белом платье без бретелек, идеально подчеркивающем ее фигуру, и с небольшим шлейфом. Свой образ девушка дополнила цветочным колье на шее, серьгами с бриллиантами, цветочным кольцом и французским маникюром.

Джорджина Родригес / Фото: Associated Press

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