Занялась снорклингом: Сара Мишель Геллар позировала под водой с осьминогом в руках

Известная актриса удивила снимками с отдыха.
46-летняя американская актриса и звезда сериала "Баффи – истребительница вампиров" – Сара Мишель Геллар – улетела на отдых к океану, но не сообщила, куда именно.
В отпуске звезда не только загорает и читает книги, но и активно проводит время. Так, она занялась снорклингом - плаванием под поверхностью воды с маской и дыхательной трубкой и ластами. На снимках, опубликованных ею в Instagram, Сара в черном купальнике с длинными рукавами позирует под водой, а в руках держит немаленького осьминога.
"Мы могли возникнуть от нашего общего предка с осьминогом более полумиллиарда лет назад, и все же вы можете подружиться с ним, (не волнуйтесь - после того, как мы зависли на несколько секунд, мы попрощались, и он уплыл)", - написала актриса под фото.
Напомним, ранее Сара Мишель Геллар появилась на вечеринке модельера Кристиана Сириано, организованной в честь 15-летия его бренда. Она надела элегантное черное платье миди без бретелек и с декольте-сердцем.
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