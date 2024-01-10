Занялась снорклингом: Сара Мишель Геллар позировала под водой с осьминогом в руках

46-летняя американская актриса и звезда сериала "Баффи – истребительница вампиров" – Сара Мишель Геллар – улетела на отдых к океану, но не сообщила, куда именно.

Сара Мишель Геллар/instagram.com/sarahmgellar/

В отпуске звезда не только загорает и читает книги, но и активно проводит время. Так, она занялась снорклингом - плаванием под поверхностью воды с маской и дыхательной трубкой и ластами. На снимках, опубликованных ею в Instagram, Сара в черном купальнике с длинными рукавами позирует под водой, а в руках держит немаленького осьминога.

Сара Мишель Геллар/instagram.com/sarahmgellar/

"Мы могли возникнуть от нашего общего предка с осьминогом более полумиллиарда лет назад, и все же вы можете подружиться с ним, (не волнуйтесь - после того, как мы зависли на несколько секунд, мы попрощались, и он уплыл)", - написала актриса под фото.

Сара Мишель Геллар/instagram.com/sarahmgellar/

Напомним, ранее Сара Мишель Геллар появилась на вечеринке модельера Кристиана Сириано, организованной в честь 15-летия его бренда. Она надела элегантное черное платье миди без бретелек и с декольте-сердцем.

Сара Мишель Геллар / Фото: Getty Images

Читайте также:

Наряды актрисы Сары Мишель Геллар (7 фото)