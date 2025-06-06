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Занялись хайкингом: Джорджина Родригес показала их пятерых с Криштиану Роналду детей
Девушка с детьми отправилась в пеший поход.
31-летняя модель и инфлуэнсер Джорджина Родригес — мать пятерых детей, отец которых — португальский футболист Криштиану Роналду. Для двух из них — дочерей Аланы Мартины и Беллы Эсмеральды — она является биологической матерью. Близнецов Еву и Матео спортсмену родила суррогатная мать, а о матери самого старшего сына — 14-летнего Криштиану-младшего — ничего не известно.
Сейчас большая семья находится в Испании, и все вместе они решили заняться хайкингом — прогулку по лесной местности.
В своем Instagram Джорджина показала фото, на котором все пятеро детей позировали в каком-то водоеме. Самый высокий из них — Криштину-младший, первый сын футболиста Роналду.
Трехлетнюю Беллу Эсмеральду маме пришлось нести на руках.
У близнецов Евы и Матео на днях было день рождения — им исполнилось 8 лет. Родригес показала праздничный кэнди-бар с воздушными шарами, а также панкейки со свечками и именными надписями.
Ранее, напомним, Джорджина Родригес дебютировала на Met Gala и скопировала наряд принцессы Дианы. Эффектная звезда выбрала для своего появления на красной дорожке мероприятия платье в бельевом стиле от бренда Vetements.