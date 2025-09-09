Занялся консервацией: что приготовил Дэвид Бекхэм из фруктов из своего сада

Дэвид Бекхэм / © Getty Images

Реклама

50-летний известный спортсмен Дэвид Бекхэм на своем загородном участке в Котсуолдсе, Англия, занялся огородничеством и садоводством. На днях он хвастался новым — осенним — урожаем. У него выросли тыквы, баклажаны, помидоры черри, разные виды капусты и зелени, а также яблоки и сливы.

Дэвид Бекхэм / © Instagram Дэвида Бекхэма

В своем Instagram он показал, что приготовил из фруктов — яблок и слив.

«Мои дети с ума сходят от яблочного сока. Поэтому я пошел в сад и сделал его», — написал Дэвид.

Реклама

Сок, который приготовил Дэвид Бекхэм / © Instagram Дэвида Бекхэма

А из слив он приготовил джем по своему фирменному рецепту. Бекхэм тщательно помыл плоды, разрезал пополам, удалил косточки. Выложил их в кастрюлю и начал варить на среднем огне. Когда они стали мягче, он добавил сахар, лимонный сок и цедру одного лимона. После того, как джем полностью приготовился, он взбил его в блендере и разлил по маленьким баночкам.

Дэвид Бекхэм готовит сливовый Джем / © Instagram Дэвида Бекхэма

В Сети шутят, что он уже может составить конкуренции Меган Маркл, которая продавала малиновый джем под собственной маркой As Ever.

Ранее, напомним, 58-летняя американская актриса и модель — Памела Андерсон — позировала на своем огороде.