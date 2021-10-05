Занята в новом проекте: три образа Риз Уизерспун на съемках в Нью-Йорке

Актриса Риз Уизерспун была запечатлена фотографами на съемках нового фильма "Ваше место или мое" на улицах Бруклина, в Нью-Йорке.
Вместе с Риз Уизерспун в ромкоме Netflix сыграет Эштон Кутчер. Фильм снимают по оригинальному сценарию Алин Брош МакКенна, известной по ленте "Дьявол носит Prada", которая также дебютирует в качестве режиссера в этом проекте.
Это история о двух хороших друзьях, которые живут на противоположных побережьях, на неделю меняются домами и видят, как вся их жизнь меняется.
Риз была запечатлена папарацци во время съемок. Публика увидела актрису в нескольких образах: цветастой блузке, широких джинсах, синем жакете и коричневых босоножках на платформе, когда она везет большой чемодан по брусчатке, держа в руках зонтик.
На прогулке в городе актрису сфотографировали в темной рубашке с мелким принтом, коралловой юбке длины до колен с поясом на талии, джинсовой жакете и босоножках коричневого цвета на платформе и устойчивых каблуках. На плече у Риз была увесистая коричневая сумка.
В похожей блузке, джинсовой юбке и рубашке цвета хаки, наброшенной сверху, звезду запечатлели во время съемок другого эпизода. С рюкзаком за плечами актриса шла по улице, улыбаясь прохожим.
Напомним, недавно вышел второй сезон сериала "Утреннее шоу-2", в котором Риз Уизерспун сыграла журналистку Брэдли Джексон. Вместе с Дженнифер Энистон (играет Алекс Леви) она становится ведущей The Morning Show. По сюжету первого сезона популярное утреннее телевизионное шоу погружается в хаос после того, как соведущего Митча Кесслера увольняют из-за обвинений в сексуальных домогательствах.
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