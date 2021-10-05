Занята в новом проекте: три образа Риз Уизерспун на съемках в Нью-Йорке

Занята в новом проекте: три образа Риз Уизерспун на съемках в Нью-Йорке

Актриса Риз Уизерспун была запечатлена фотографами на съемках нового фильма "Ваше место или мое" на улицах Бруклина, в Нью-Йорке.

Вместе с Риз Уизерспун в ромкоме Netflix сыграет Эштон Кутчер. Фильм снимают по оригинальному сценарию Алин Брош МакКенна, известной по ленте "Дьявол носит Prada", которая также дебютирует в качестве режиссера в этом проекте.

Это история о двух хороших друзьях, которые живут на противоположных побережьях, на неделю меняются домами и видят, как вся их жизнь меняется.

Риз была запечатлена папарацци во время съемок. Публика увидела актрису в нескольких образах: цветастой блузке, широких джинсах, синем жакете и коричневых босоножках на платформе, когда она везет большой чемодан по брусчатке, держа в руках зонтик.

Риз Уизерспун / Getty Images

На прогулке в городе актрису сфотографировали в темной рубашке с мелким принтом, коралловой юбке длины до колен с поясом на талии, джинсовой жакете и босоножках коричневого цвета на платформе и устойчивых каблуках. На плече у Риз была увесистая коричневая сумка.

Риз Уизерспун / Getty Images

В похожей блузке, джинсовой юбке и рубашке цвета хаки, наброшенной сверху, звезду запечатлели во время съемок другого эпизода. С рюкзаком за плечами актриса шла по улице, улыбаясь прохожим.

Риз Уизерспун / Getty Images

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Напомним, недавно вышел второй сезон сериала "Утреннее шоу-2", в котором Риз Уизерспун сыграла журналистку Брэдли Джексон. Вместе с Дженнифер Энистон (играет Алекс Леви) она становится ведущей The Morning Show. По сюжету первого сезона популярное утреннее телевизионное шоу погружается в хаос после того, как соведущего Митча Кесслера увольняют из-за обвинений в сексуальных домогательствах.

Дженнифер Энистон на съемках "Утреннего шоу" / Getty Images

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