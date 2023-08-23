Запечатлели с девушкой: сына Элизабет Херли папарацци подловили на пляже в Италии

21-летнего сына Элизабет Херли – Дэмиана Херли – сфотографировали папарацци во время отдыха на пляже.

Сына актрисы с девушкой были запечатлены на пляже в Портофино.

Дэмиан Херли / Фото: Getty Images

Дэмиан был в розовой рубашке с расстегнутыми верхними пуговицами и голубых шортах. Он был в солнцезащитных очках. С распущенными длинными волосами, а у него на шее висел большой крест. На плече парень нес большую сумку.

Дэмиан Херли / Фото: Getty Images

Сын Элизабет Херли иногда выходит с ней в светское общество. К примеру, в голубом пиджаке на голое тело парень пришел на вечеринку в курортном испанском городе Пальма-де-Майорка.

Элизабет Херли с сыном Дэмианом / Фото: Getty Images

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