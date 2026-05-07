Запечатлены в Нью-Йорке: Витторию Черетти и Леонардо Ди Каприо заметили папарацци, но не вместе

Звездная пара вышла из здания отдельно и старались не привлекать к себе внимания.

Юлия Каранковская
Виттория Черетти / © Getty Images

Известную итальянскую модель Витторию Черетти заметили в Нью-Йорке, когда она покидала мероприятие по случаю анонса запуска нового альбома Rolling Stones. Одета она была в черное сатиновое платье-комбинацию от Marc Jacobs, которое украшало белое кружево.

Легкое летнее платье модель дополнила кожаной курткой, балетками и сумкой креативного дизайна от The Attico.

Также на мероприятии в тот день появился бойфренд девушки — актер Леонардо Ди Каприо, который хоть и пытался скрыть лицо, однако все равно привлек внимание.

Виттория и Леонардо не афишируют свои отношения, но по слухам пара познакомилась во время премьеры фильма «Убийцы цветочной Луны» на Каннском кинофестивале 2023 года. Их первые романтические отношения завязались в августе того же года.

