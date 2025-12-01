- Дата публикации
Шоу-бизнес
- 108
- 1 мин
Запеченная индейка и пироги: Дженнифер Лопес с дочерью приготовила праздничный ужин для семьи
Певица показала, как отпраздновала День благодарения.
56-летняя певица, актриса, продюсер и бизневумен — Дженнифер Лопес — опубликовала в своем Instagram серию фото подготовки к празднованию Дня благодарения, национальному празднику США, который празднуются в четвертый четверг ноября, и в этом году он выпадал на 27 ноября.
Праздничный ужин звезда решила приготовить самостоятельно. В этом ей помогала дочь — 17-летняя Эмма. Они вместе запекли традиционную индейку с яблоками и несколько видов пирогов.
Также Дженнифер показала свой праздничный образ — шелковое платье с рукавами-фонариками и кружевом, которое она дополнила босоножками с аппликациями, расшитыми бисером, и с перьями. Волосы Лопес собрала в низкий пучок.
На одном из фото певица позировала у елки, наряженной в розовых оттенках.
