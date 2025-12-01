Запеченная индейка и пироги: Дженнифер Лопес с дочерью приготовила праздничный ужин для семьи

Дженнифер Лопес / © Instagram Дженнифер Лопес

56-летняя певица, актриса, продюсер и бизневумен — Дженнифер Лопес — опубликовала в своем Instagram серию фото подготовки к празднованию Дня благодарения, национальному празднику США, который празднуются в четвертый четверг ноября, и в этом году он выпадал на 27 ноября.

Праздничный ужин звезда решила приготовить самостоятельно. В этом ей помогала дочь — 17-летняя Эмма. Они вместе запекли традиционную индейку с яблоками и несколько видов пирогов.

Дженнифер Лопес с дочерью / © Instagram Дженнифер Лопес

Дженнифер Лопес с дочерью / © Instagram Дженнифер Лопес

Индейка, которую приготовила Дженнифер Лопес / © Instagram Дженнифер Лопес

Пироги, которые приготовила Дженнифер Лопес / © Instagram Дженнифер Лопес

Дженнифер Лопес / © Instagram Дженнифер Лопес

Также Дженнифер показала свой праздничный образ — шелковое платье с рукавами-фонариками и кружевом, которое она дополнила босоножками с аппликациями, расшитыми бисером, и с перьями. Волосы Лопес собрала в низкий пучок.

Дженнифер Лопес / © Instagram Дженнифер Лопес

Дженнифер Лопес / © Instagram Дженнифер Лопес

На одном из фото певица позировала у елки, наряженной в розовых оттенках.

Дженнифер Лопес / © Instagram Дженнифер Лопес

Ранее, напомним, Дженнифер Лопес в двухцветном платье со шлейфом поразила всех на церемонии в Лос-Анджелесе. Ее двухцветный наряд был от бренда Tamara Ralph из коллекции осень-зима 2025, а дополнила она его украшениями от Chopard.

Дженнифер Лопес / © Associated Press