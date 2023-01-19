Заплатила огромные деньги: Ким Кардашьян купила аметистовый крест, который носила принцесса Диана

Это украшение было жемчужиной в коллекции, выставленной на аукцион, и теперь оно принадлежит одной из самых скандальных телеперсон.

18 января 2023 года на аукционе Sotheby's в Лондоне в рамках Royal and Noble было продано украшение, которое в 1987 году носила принцесса Диана - аметистовый крест Атталлы.

Это украшение не принадлежало Диане, перед мероприятием она одолжила его у своего друга Наима Атталлы. Подвеска была изготовлена компанией Garrard в начале 20 века. Точное происхождение украшение неизвестно, кроме того, что оно было изготовлено самой компанией Garrard. Вероятно, оно было сделано по специальному заказу, возможно, даже это копия исторического украшения.

С момента смерти Дианы крест не появлялся на публике, но вот через столько лет об этом украшении вновь заговорили, поскольку семья Атталлы решил его продать, и это большая редкость, поскольку ювелирные изделия, которые носила принцесса, крайне редко попадают на аукционы, ведь все из своей личной коллекции она завещала сыновьям.

Принцесса Диана / Фото: Getty Images

Купила крест из аметистов и бриллиантов американская звезда реалити-шоу и предпринимательница Ким Кардашьян, сообщает издание DailyMail. Британская компания подтвердила продажу, а источник, близкий к Ким, - то, что она купила украшение. Оказывается, 42-летняя звезда собирает коллекцию исторических и памятных вещей, которые носили сильные, культовые женщины, которые вдохновляли Ким.

Ким Кардашьян / Фото: Associated Press

"Диана была женщиной невероятного стиля, красоты и грации. Для Ким большая честь иметь прекрасное украшение, которое когда-то носила покойная принцесса", - рассказал инсайдер DailyMail.

Принцесса Диана / Фото: Getty Images

В коллекции Кардашьян также есть набор браслетов Элизабет Тейлор, который она купила в 2011 году за 65 000 долларов, а в 2017 году она заплатила 379 500 долларов за часы Джеки Кеннеди.

Крест Атталлы же Ким приобрела за 197 000 долларов, что значительно больше, чем аукционный дом хотел получить за него.

Ким Кардашьян / Фото: Instagram Ким Кардашьян

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