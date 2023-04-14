Заплела "колосок" и надела платье с рюшами: Алина Байкова посетила мероприятие в поддержку Украины

Алина вновь одела украинские бренды.
Супермодель Алина Байкова посетила благотворительное мероприятие организации All Hands and Hearts, которое прошло в Майами. На гала-концерте собирали деньги для поддержки беженцев из Украины, которые вынуждены были покинуть свои дома из-за войны. Также целью мероприятие было привлечь внимание к продолжающимся разрушительным последствиям войны в Украине. Соучредителем фонда является чешская супермодель Петра Немцова.
Алина для гала-вечера выбрала очень нежное платье с рюшами от украинского бренда Overthesea. У наряда была также асимметричная юбка, пояс и имитация чокера. Стоимость такого платья 16 210 гривен.
Свой потрясающий наряд супермодель дополнила клатчем персикового оттенка, украшениями от швейцарского ювелирного бренда Chopard и гламурной брошью с перьями от украинского бренда аксессуаров VESNA. Также звезда сделала прическу "колосок" и любимый макияж.
Также отметим, что Петра Немцова не впервые поддерживает нашу страну. Модель ранее неоднократно публиковала слова поддержки в своих соцсетях.
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