Заплела "колосок" и надела платье с рюшами: Алина Байкова посетила мероприятие в поддержку Украины

Супермодель Алина Байкова посетила благотворительное мероприятие организации All Hands and Hearts, которое прошло в Майами. На гала-концерте собирали деньги для поддержки беженцев из Украины, которые вынуждены были покинуть свои дома из-за войны. Также целью мероприятие было привлечь внимание к продолжающимся разрушительным последствиям войны в Украине. Соучредителем фонда является чешская супермодель Петра Немцова.

Алина для гала-вечера выбрала очень нежное платье с рюшами от украинского бренда Overthesea. У наряда была также асимметричная юбка, пояс и имитация чокера. Стоимость такого платья 16 210 гривен.

Свой потрясающий наряд супермодель дополнила клатчем персикового оттенка, украшениями от швейцарского ювелирного бренда Chopard и гламурной брошью с перьями от украинского бренда аксессуаров VESNA. Также звезда сделала прическу "колосок" и любимый макияж.

Алина Байкова / Фото: Instagram Алины Байковой

Также отметим, что Петра Немцова не впервые поддерживает нашу страну. Модель ранее неоднократно публиковала слова поддержки в своих соцсетях.

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