Заподозрили в свадьбе: на столе Кайли Дженнер была табличка, где ее подписали фамилией бойфренда

Кайли Дженнер и Тимоти Шаламе / © Getty Images

Реклама

Телезвезда и предпринимательница Кайли Дженнер находится в отношениях с актером Тимоти Шаламе. Пара старается не очень акцентировать внимание на своих отношениях, хотя в последнее время они все чаще вместе выходят в свет.

В минувшие выходные пара снова вместе появилась на светской церемонии — посетили «Золотой глобус», ведь Шаламе номинировали на звание «Лучшего актера». Однако, когда они сели за свой стол, то очень удивились именным табличкам на нем, ведь та которая была на месте Кайли имела двойную фамилию — Дженнер-Шаламе. Была ли это ошибка, шутка, или пара на самом деле тайно обручилась — неизвестно.

Кайли Дженнер держит табличку с двойной фамилией / © Getty Images

Однако, судя по реакции знаменитостей, которая попала на фото, они сами такого не ожидали.

Реклама

Кайли Дженнер и Тимоти Шаламе / © Getty Images

Кайли Дженнер и Тимоти Шаламе / © Getty Images

Также во время мероприятия Кайли и Тимоти не скрывали чувств. Но на красную дорожку актер снова вышел сам. Актер надел костюм из Chrome Hearts, который носил в сочетании с колье Panthère de Cartier из 18-каратного белого золота и часами Urban Jürgensen UJ-2.