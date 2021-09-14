Заправил брюки в носки: смелый образ Тимоти Шаламе на Met Gala 2021

Это был, нужно признаться, запоминающийся выход.
На Met Gala 2021 молодой актер Тимоти Шаламе пришел в очень экстравагантном образе. Актер надел двубортный пиджак Haider Ackermann и белые брюки на резинках внизу, которые были присобраны у края длинных белых носков. Создавалось ощущение, что Тимоти просто заправил брюки в носки.
Образ актер дополнил парой светлых Converse All-Stars.
На балу Института костюма блистали и другие звезды. Но самым запоминающимся был образ Ким Кардашьян.
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