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Заправил брюки в носки: смелый образ Тимоти Шаламе на Met Gala 2021

Заправил брюки в носки: смелый образ Тимоти Шаламе на Met Gala 2021

Тимоти Шаламе на Met Gala 2021 / Associated Press

Это был, нужно признаться, запоминающийся выход.

На Met Gala 2021 молодой актер Тимоти Шаламе пришел в очень экстравагантном образе. Актер надел двубортный пиджак Haider Ackermann и белые брюки на резинках внизу, которые были присобраны у края длинных белых носков. Создавалось ощущение, что Тимоти просто заправил брюки в носки. 

Тимоти Шаламе на Met Gala 2021 / © Associated Press
Тимоти Шаламе на Met Gala 2021 / Associated Press

Образ актер дополнил парой светлых Converse All-Stars.

На балу Института костюма блистали и другие звезды. Но самым запоминающимся был образ Ким Кардашьян

Ким Кардашьян / © Associated Press
Ким Кардашьян / Associated Press

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