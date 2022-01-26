Заправила штанину в носок: Кристен Стюарт в небрежном виде запечатлели папарацци

Кристен Стюарт снова была запечатлена папарацци во время прогулки по Нью-Йорку.

31-летняя звезда, возможно, и пыталась остаться незамеченной, но у нее это не получилось. Одета Кристен была во все черное: толстовку, спортивные штаны, длинное пальто, а обута - в сине-белые кроссовки. На одной ноге штаны актрисы были заправлены в малиновый носок, а на плече у Кристен висел черный рюкзак от Nike.

Стюарт собрала волосы в небрежный высокий пучок, надела черную защитную маску и солнцезащитные очки круглой формы. На шее у звезды было ее любимое украшение в виде цепи с замком.

Кристен Стюарт / Getty Images

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На днях, напомним, Кристен Стюарт посетила "Позднее шоу со Стивеном Колбертом" в Нью-Йорке. Когда актриса приехала на шоу, ее сфотографировали папарацци. В тот день Кристен выглядела отлично в белой расстегнутой рубашке, под которой была белая майка и надела черные укороченные брюки с лентами в виде подтяжек. Аутфит звезда дополняли белые ботильоны на каблуках с черным носком и шнуровкой.

Кристен Стюарт / Getty Images

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