Заснула во время тренировки: Дэвид Бекхэм пошутил над женой Викторией

Экс-спортсмен с супругой продолжают обмениваться шутками в Instagram.
48-летний бывший футболист Дэвид Бекхэм любит продемонстрировать свое отличное чувство юмора – записать смешное видео или оставить остроумный комментарий в Instagram. Чаще всего адресатом его шуток становится жена – дизайнер и экс-певица Виктория Бекхэм.
Так, в этот раз Дэвид сделал фото своей супруги в спортзале. Как известно, экс-"перчинка" много времени уделяет занятиям спортом, но в этот раз что-то пошло не так. Викки запечатлена лежащей на полу.
Подпись на фото гласит: "Не то чтобы моя жена любит драматизировать, но вот что случилось сегодня утром" и "Хочу вздремнуть".
Видимо, Виктория очень утомилась на тренировке, что не могло остаться без внимания Дэвида. Ждем ее "ответку".
Напомним, недавно стильный Дэвид Бекхэм появился на презентации своего парфюма в баре-ресторане Torrisi в Нью-Йорке.
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