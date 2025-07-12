Заставила поклонников беспокоится: бывшая актриса Аманда Байнс попала под прицел папарацци

Аманда Байнс / © Getty Images

Реклама

Аманде Байнс сейчас 39 лет и она была многообещающей актрисой, которая могла построить хорошую карьеру и добиться успеха. Многие могут ее помнить по таким фильмам двухтысячных как «Чего хочет девушка», «Любовь на острове» и «Она — мужчина».

Однако из-за проблем с психическим здоровьем, наркотической зависимости и давления общества Аманда не смогла справится и удержаться на плаву. Она проходила лечение в реабилитационных центрах и психиатрических клиниках и в результате оставила карьеру актрисы. Она редко появляется на публике, но на этой неделе ее заметили во время пешей прогулки в Лос-Анджелесе с другом. Аманда была одета в белые свободные шорты до колен, футболку и синюю кофту на молнии и с капюшоном. Образ она дополнила кепкой, сумкой Chanel классической модели и лоферами от Gucci.

Аманда Байнс / © Getty Images

Поскольку Аманда очень изменилась, каждое ее появление на публике вызывает обсуждения, особенно среди ее поклонников. Многие переживают за нее. Ниже мы собрали архивные фотографии актрисы, на которых вы можете посмотреть, как она выглядела и что носила ранее.

Реклама

Аманда Байнс / © Associated Press

Аманда Байнс / © Associated Press

Аманда Байнс / © Associated Press