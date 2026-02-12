ТСН в социальных сетях

Заставила всех смотреть на себя: Марго Робби на премьере "Грозового перевала" сияла в наряде с корсетом

Актриса снова превратила фотокол в костюмированный бал, ведь ее необычное платье с готической эстетикой стало главным событием мероприятия.

Автор публикации
Фото автора: Юлия Каранковская Юлия Каранковская
Марго Робби

Марго Робби / © Getty Images

Для появления у себя на родине в Австралии Марго Робби выбрала ансамбль от бренда Ashi Studio, созданный для нее на заказ. Этот наряд цвета ржавого экрю состоял из нескольких частей, в частности корсета, который напоминает те, которые были в 18 веке и платья.

Лиф корсета расписан мастерами бренда вручную, чтобы казаться старинным. Он застегивался спереди на крючки и имел лаконичную вышивку нитками.

Марго Робби / © Getty Images

Марго Робби / © Getty Images

Длинная юбка была фасона русалка, хорошо подчеркивала фигуру. На юбке и манжетах платья были специально потертые необработанные объемные элементы из легкого тюля.

Этот драматический образ в стиле готического романтизма актриса выбрала для появления на презентации фильма «Грозовой перевал», в котором исполнила главную роль. В украинский прокат фильм выходит 12 февраля.

