Застряла в образе Мэрилин Монро: Ким Кардашьян на Неделе моды в Милане

Знаменитости съехались посмотреть на показы мод и продемонстрировать свои безупречные образы.

Сегодня на улицах Милана можно встретить много знаменитостей, которые прилетели на Неделю моды сезона весна-лето 2023. Джессика Честейн попала в объективы фотографов в образе от Gucci, засветив грудь в глубоком декольте черной туники.

А Ким Кардашьян, которая, однажды надев на Met Gala культовое "голое" платье Мэрилин Монро, никак не может выйти из образа легендарной кинозвезды.

Вот и сегодня на показ мод она выбрала образ в стиле Мерилин. Ким надела белое короткое "плюшевое" платье с накидкой от Dolce & Gabbana и дополнила наряд белыми мюлями из такой же пушистой ткани. Прическа и макияж тоже были в стиле Монро.

Ким Кардашьян / Фото: Getty Images

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