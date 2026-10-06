Засветила белье: Хайди Клум пришла на показ в прозрачном латексном платье

Хайди Клум / © Getty Images

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53-летняя немецкая супермодель, телеведущая и судья шоу America’s Got Talent — Хайди Клум — посетила шоу Christian Louboutin в рамках Парижской недели моды. Для модного мероприятия супермодель выбрала смелый образ.

Главным акцентом наряда стало обтягивающее платье шоколадно-коричневого оттенка из глянцевого латекса. Материал эффектно отражал свет и подчеркивал силуэт модели, а также сквозь него просвечивалось нижнее белье модели. Поверх платья Хайди накинула укороченную шубу из искусственного меха.

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Хайди Клум / © Getty Images

Образ звезды завершали черные лаковые туфли на высокой платформе с ремешками вокруг щиколоток. Длинные светлые волосы Клум оставила распущенными, уложив их свободными волнами.

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Показ Christian Louboutin весна-лето 2027 под названием Eternal Youth состоялся в парижском Théâtre du Châtelet. Вечер объединил моду и театральное представление, а среди гостей были знаменитости и представители фэшн-индустрии.

Ранее, напомним, Хайди Клум в асимметричном костюме эффектно закрыла показ в Париже. Модель стала финальной участницей показа Ottolinger коллекции весна-лето 2027, продемонстрировав один из самых необычных образов шоу.

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