Засветила белье: итальянская модель в пикантном платье приехала на показ в Милане

В Милане сейчас проходит неделя моды и много звездных гостей попадают под прицелы папарацци.
На показ коллекции весна-лето 2022 от бренда Ermanno Scervino во время Недели моды в Милане приехала 34-летняя итальянская модель Кьяра Баскетти.
Перед камерами фотографов Кьяра позировала в черном кружевном платье в бельевом стиле, под которым виднелись черные высокие трусы. Девушка обула кожаные ботинки с шипами на невысоких каблуках, а в руке у нее была маленькая кожаная сумка черного цвета с бахромой и очки от солнца.
Свой смелый вечерний аутфит Кьяра Баскетти дополнила объемной укладкой и легким макияжем на лице.
Напомним, вчера, 24 сентября, в Милане состоялся показ новой коллекции весна-лето Versace. Перед шоу его главная звезда, вдохновитель и креативный директор Донателла Версаче была запечатлена фотографами в городе. Донателла появилась на публике в эффектном кожаном черном платье от своего же бренда.
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