Засветила белье: итальянская модель в вечернем платье с прозрачным низом появилась в Каннах

Итальянская модель Паола Турани приехала на открытие 77-го Каннского кинофестиваля. Красавица сразу привлекла внимание своим эффектным образом.

На Лазурном побережье Франции она появилась в вечернем черном платье-бюстье от индийского дизайнера Рахулы Мишры, полностью усыпанного бисером, блестками и пайетками.

Паоло Турани / Фото: Getty Images

Низ наряда был прозрачным, что придало ее аутфиту соблазнительности. Паола сверкнула перед собравшимися черным бельем. В этом платье Турани выглядела стройно и привлекательно.

Модель обула черные босоножки на шпильках, уложила волосы назад, сделала макияж с акцентом на глазах и завершила лук бриллиантовыми драгоценностями от Damiani.

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