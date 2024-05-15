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Засветила белье: итальянская модель в вечернем платье с прозрачным низом появилась в Каннах

Засветила белье: итальянская модель в вечернем платье с прозрачным низом появилась в Каннах

Засветила белье: итальянская модель в вечернем платье с прозрачным низом появилась в Каннах

Паоло Турани / Фото: Getty Images

36-летняя Паола Турани подчеркнула стройную фигуру красивым нарядом от индийского модельера.

Итальянская модель Паола Турани приехала на открытие 77-го Каннского кинофестиваля. Красавица сразу привлекла внимание своим эффектным образом.

На Лазурном побережье Франции она появилась в вечернем черном платье-бюстье от индийского дизайнера Рахулы Мишры, полностью усыпанного бисером, блестками и пайетками.

Паоло Турани / © Getty Images
Паоло Турани / Фото: Getty Images

Низ наряда был прозрачным, что придало ее аутфиту соблазнительности. Паола сверкнула перед собравшимися черным бельем. В этом платье Турани выглядела стройно и привлекательно.

Модель обула черные босоножки на шпильках, уложила волосы назад, сделала макияж с акцентом на глазах и завершила лук бриллиантовыми драгоценностями от Damiani.

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