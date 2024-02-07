Засветила белье: звезда "Голодных игр" Рэйчел Зеглер в интересном наряде с бахромой вышла в свет

Звезда фильма "Голодные игры: Баллада о певчих птичках и змеях" и будущей ленты "Белоснежка" – Рэйчел Зеглер – побывала на презентации помады Dior Rouge Lipstick от креативного директора Dior Make-up Питера Филлипса, которая состоялась в Беверли-Хиллз.

Перед фотокамерами она предстала в интересном коротком платье с бахромой из бисера. В таком наряде Зеглер засветила черное белье и продемонстрировала стройные ноги.

Рейчел Зеглер / Фото: Getty Images

Образ актриса дополнила черными босоножками с камнями и на шпильках. Она сделала скромную прическу, макияж с красной помадой и красные маникюр и педикюр. Золотые украшения завершили аутфит Рэйчел.

Напомним, на премьере "Голодных игр" в Нью-Йорке она позировала в синем платье от бренда Givenchy.

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