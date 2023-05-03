Засветила бирку: Дженнифер Лопес оконфузилась на афтепати Met Gala

Такая неприятность со звездами случается довольно часто.

После грандиозного мероприятия Met Gala, где актриса и певица Дженнифер Лопес продемонстрировала сексуальное платье от бренда Ralph Lauren, звезда отправилась на менее формальное мероприятие - Met After Party.

Для этого мероприятия Дженнифер надела приталенную черную юбку и блузу с рукавами-флаттер, которые дополнила туфлями Christian Louboutin на очень высоких каблуках и платформе.

В образ также входили высокие черные перчатки и сумка-мешок от бренда Roger Vivier, у который была отделка стразами и гламурная цепочка. Также Лопес сделала макияж и собрала волосы в высокую прическу. На плечи Джей Ло накинула красивый бархатный жакет с лацканами.

Дженнифер Лопес / Фото: Getty Images

Однако, когда знаменитость выходила с автомобиля, засветила бирку, прикрепленную к фиолетовой подкладке жакета.

Дженнифер Лопес / Фото: Getty Images

Вероятно, вещи певица представил бренд перед самим мероприятием по бартеру.

Дженнифер Лопес / Фото: Getty Images

Подобный конфуз со звездой случается уже не первый раз - в 2021 году она тоже забыла снять бирку с наряда от Dolce & Gabbana, когда направлялась на модное шоу этого бренда в Венеции.

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