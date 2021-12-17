Засветила бюстгальтер: Шерон Стоун в эффектном леопардовом платье приехала на премьеру фильма

63-летняя Шерон Стоун посетила премьеру фильма Джоэла Коэна "Трагедия Макбета", которая прошла в театральном комплексе DGA в Лос-Анджелесе.

Для светского выхода актриса выбрала роскошный ансамбль: платье с леопардовым принтом из коллекции Dolce & Gabbana весна-лето 2022 и черное пальто. Разрез на ее платье в районе декольте был достаточно пикантным, и Шерон даже засветила бюстгальтер.

Шерон Стоун / Getty Images

В руках Стоун держала маленькую черную сумку на короткой ручке, обула красные лаковые туфли-лодочки на каблуках, в ушах у нее были розовые серьги-кольца с блестками, короткие волосы эффектно уложены, а на лице легкий макияж, а на запястье красивый браслет с камнями.

Фильм "Трагедия Макбета" - первая режиссерская работа Джоэла Коэна, над которой он работал сам, без своего брата Итана. В 2019 году Итан Коэн заявил, что планирует немного отдохнуть от кино, а его брат анонсировал свой первый проект. В фильме рассказывается история о том, как ведьмы убеждают шотландского лорда Макбета в том, что ему суждено стать королем. Предавая друзей и следуя советам честолюбивой жены, он выбирает зло способом достижения своих целей.

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