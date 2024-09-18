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Засветила грудь: Эмили Ратажковски поделилась пикантными фотографиями

Засветила грудь: Эмили Ратажковски поделилась пикантными фотографиями

Фото: Instagram Эмили Ратажковски

Модель часто радует фолловеров в Instagram – а их у нее почти 30 млн – своими откровенными съемками.

33-летняя американская топ-модель и инфлуэнсер Эмили Ратажковски опубликовала в Сети серию пикантных фотографий, на которых она запечатлена в синей безрукавке с уже стертыми надписями и в черных кружевных трусах.

(листайте фото вправо)

Эмили игриво приподнимает футболку, таким образом засвечивая грудь.

"Занимаюсь стиркой", - лаконично подписала фото модель.

Напомним, ранее Эмили Ратажковски привлекла внимание на красной дорожке. Она пришла на премьеру фильма Battlefield в рамках Венецианского кинофестиваля. Модель надела винтажное зеленое платье из осенней коллекции бренда Gucci 2004 года с глубоким декольте. Ей было так жарко на дорожке, что она взяла с собой портативный вентилятор, с которым позировала перед фотографами.

Эмили Ратажковски / © Associated Press
Эмили Ратажковски / Фото: Associated Press
Эмили Ратажковски / © Associated Press
Эмили Ратажковски / Фото: Associated Press

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