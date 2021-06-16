Засветила идеальный пресс: Дженнифер Лопес сходила на ужин с сестрой

Сестры Лопес сходили в популярный ресторан.

14 июня младшая сестра Дженнифер Лопес Линда отпраздновала свое 50-летие. Сначала сестры провели вечер на камерной вечеринке с близкими и друзьями. С праздника обе сестры запостили в соцсетях несколько снимков вместе.

А вот на следующий день Дженнифер сфотографировали возле популярного ресторана Craig's в Западном Голливуде. Она и Линда пришли туда поужинать.

Дженнифер Лопес / Getty Images

Джей Ло выбрала для своего выхода коричневые брюки, которые немного подвернула и сочетала с туфлями и небольшой сумкой через плечо. Также на артистке был кроп-топ белого цвета, которые продемонстрировал ее подтянутую фигуру. Волосы Дженнифер собрала в высокий пучок, а на глазах у нее были солнцезащитные очки. Дополнила образ пара золотых сережек в ушах звезды.

Дженнифер Лопес / Getty Images

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