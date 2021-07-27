Засветила следы от купальника: Барбара Палвин отдыхает в Греции

27-летняя венгерская модель и экс-"ангел" Victoria's Secret показала кадр с отдыха.

На снимке, опубликованном Барбарой Палвин в Instagram, девушка запечатлена в слитном черном купальнике. Модель сидит на деревянном лежаке под зонтом на пляже. На груди девушки видны следы от другого купальника, видимо, загорает Барбара не первый день. Волосы звезды собраны в высокий пучок, а на лице не заметно макияжа. Отдыхает модель в Греции, на Миконосе.

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Сейчас многие звезды улетели на отдых в разные страны. Эмили Ратажковски, например, недавно делилась фотографиями из своего отпуска в Италии. А бразильянка Изабель Гулар показывала, как во время отдыха позировала топлес. Фото в бикини демонстрировала на днях и Ким Кардашьян. Впереди еще чуть больше месяца лета, а значит, мы увидим множество других звездных кадров из отпусков.

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Барбара Палвин для Calzedonia (7 фото)

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