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Засветила сосок и показала трусы на красной дорожке: Хайди Клум пустилась во все тяжкие в Каннах

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Засветила сосок и показала трусы на красной дорожке: Хайди Клум пустилась во все тяжкие в Каннах

Хайди Клум на Каннском кинофестивале / Фото: Credits

Сегодня на красной дорожке Каннского кинофестиваля все затмила Хайди Клум.

Хайди Клум в этом году в Каннах решила, что называется, показать все и сразу. Топ-модель надела очередную премьеру желтое платье с крыльями, которое имела очень необычный и провокационный крой на груди.

Хайди Клум на Каннском кинофестивале / © Credits
Хайди Клум на Каннском кинофестивале / Фото: Credits

Грудь Хайди была прикрыта платьем только в верхней части и, когда звезда поднимала руки, из декольте выпадал сосок. Стоит отметить, что это обстоятельство нисколько не смущало Клум, которая продолжала махать крыльями и улыбаться в камеры фотографов.

Хайди Клум на Каннском кинофестивале / © Credits
Хайди Клум на Каннском кинофестивале / Фото: Credits

Также платье имело очень высокий разрез, настолько высокий, что в нем можно было увидеть трусы. 

Хайди Клум на Каннском кинофестивале / © Credits
Хайди Клум на Каннском кинофестивале / Фото: Credits

Общее впечатление "голого" образа подчеркивали и прозрачные мюли модели. 

Похожее декольте на красной дорожке Канн продемонстрировала вчера и "Мисс Вселенная" Оливия Калпо

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Дата публикации
Просмотры
945
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