Засветила сосок и показала трусы на красной дорожке: Хайди Клум пустилась во все тяжкие в Каннах

Сегодня на красной дорожке Каннского кинофестиваля все затмила Хайди Клум.
Хайди Клум в этом году в Каннах решила, что называется, показать все и сразу. Топ-модель надела очередную премьеру желтое платье с крыльями, которое имела очень необычный и провокационный крой на груди.
Грудь Хайди была прикрыта платьем только в верхней части и, когда звезда поднимала руки, из декольте выпадал сосок. Стоит отметить, что это обстоятельство нисколько не смущало Клум, которая продолжала махать крыльями и улыбаться в камеры фотографов.
Также платье имело очень высокий разрез, настолько высокий, что в нем можно было увидеть трусы.
Общее впечатление "голого" образа подчеркивали и прозрачные мюли модели.
Похожее декольте на красной дорожке Канн продемонстрировала вчера и "Мисс Вселенная" Оливия Калпо.
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