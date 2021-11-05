Засветила трусы под прозрачными лосинами: Кристен Стюарт надела провокационный наряд

31-летняя актриса Кристен Стюарт часто появляется на публике в разных провокационных образах.

В студию SiriusXM в Нью-Йорке на прошлой неделе звезда фильма "Спенсер" приехала в короткой белой майке, которую надела без бюстгальтера, кружевных черных лосинах, под которыми были видны черные трусы, а поверх этого наряда девушка надела удлиненный блейзер. Стюарт была обута в лаковые туфли-лодочки на каблуках, на шее у нее красовалось украшение в виде цепи, несколько колец было на пальцах, и часы на черном кожаном ремешке на запястье.

Кристен Стюарт / Getty Images

Волосы актриса небрежно собрала в пучок, оставив спереди одну прядь, а макияж сделала достаточно насыщенный.

Также мы видели несколько других образов актрисы на прошлой неделе, когда она приезжала на съемки нескольких телевизионных шоу в Нью-Йорке, а также попадала под прицел папарацци.

Кристен Стюарт / Getty Images

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