Засветила все что можно было: очень неудачный образ Оливии Палермо на Неделе моды в Милане

От модных провалов не застрахован никто. Даже если ты знаменитая модница, инфлюенсер и дизайнер, ты можешь подобрать себе неудачный образ.

В Милане продолжается Неделя моды сезона весна-лето 2023. Знаменитости ходят на показы и позируют фотографам. Все стараются продемонстрировать стильные и гармоничные образы.

Джессика Честейн / Фото: Getty Images

Актриса Джессика Честейн сделала ставку на сексуальность и сверкнула грудью в стильном образе от Gucci, а Ким Кардашьян продемонстрировала еще один косплей Мэрилин Монро в белом плюшевом мини и накидке от Dolce & Gabbana.

Ким Кардашьян / Фото: Getty Images

Легендарная супермодель Наоми Кэмпбелл пришла вчера, 24 сентября, на показ Salvatore Ferragamo в длинном плаще из тончайшей замши цвета молочного шоколада с крупным рубином на шее.

Наоми Кэмпбелл / Фото: Getty Images

А вот Оливия Палермо совершила модный промах, надев на показ Benetton трикотажный ансамбль цвета морской волны, состоящий из свитера и платья.

Оливия Палермо / Фото: Getty Images

Во-первых платье не скрывало все недостатки фигуры и даже их подчеркивало, грудь и было хорошо видно, под свитером рельефно выделялись соски, но смотрелось это не очень соблазнительно, потому что ребра под грудью выступали под тонким трикотажем платья даже более сильно.

Оливия Палермо / Фото: Getty Images

Также под одеждой были видны черные стринги Оливии, что тоже не добавляло изюминки образу.

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