Засветила все что можно было: очень неудачный образ Оливии Палермо на Неделе моды в Милане

От модных провалов не застрахован никто. Даже если ты знаменитая модница, инфлюенсер и дизайнер, ты можешь подобрать себе неудачный образ.
В Милане продолжается Неделя моды сезона весна-лето 2023. Знаменитости ходят на показы и позируют фотографам. Все стараются продемонстрировать стильные и гармоничные образы.
Актриса Джессика Честейн сделала ставку на сексуальность и сверкнула грудью в стильном образе от Gucci, а Ким Кардашьян продемонстрировала еще один косплей Мэрилин Монро в белом плюшевом мини и накидке от Dolce & Gabbana.
Легендарная супермодель Наоми Кэмпбелл пришла вчера, 24 сентября, на показ Salvatore Ferragamo в длинном плаще из тончайшей замши цвета молочного шоколада с крупным рубином на шее.
А вот Оливия Палермо совершила модный промах, надев на показ Benetton трикотажный ансамбль цвета морской волны, состоящий из свитера и платья.
Во-первых платье не скрывало все недостатки фигуры и даже их подчеркивало, грудь и было хорошо видно, под свитером рельефно выделялись соски, но смотрелось это не очень соблазнительно, потому что ребра под грудью выступали под тонким трикотажем платья даже более сильно.
Также под одеждой были видны черные стринги Оливии, что тоже не добавляло изюминки образу.
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