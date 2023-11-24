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Засветила ягодицы: Хайди Клум в белом бикини станцевала перед телевизором

Автор
Юлия Кудринская
Дата публикации
Просмотры
283
Время на прочтение
1 мин
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Засветила ягодицы: Хайди Клум в белом бикини станцевала перед телевизором

Хайди Клум / Фото: Getty Images

Супермодель рада выходу сериала, в котором она тоже появится.

50-летняя модель и телеведущая – Хайди Клум – опубликовала видео, на котором она радуется выходу сериала Die Bergretter, в съемках которого она тоже приняла участие. Этот немецкий сериал выходит на экраны с 2009 года, он рассказывает о горных спасателях в Альпах.

Звезда в белом бикини, белой рубашке, кепке и солнцезащитных очках весело танцевала и прыгала у телевизора во время вступительных титров.

Ранее Хайди показывала в своем Instagram, как проходили съемки. Интересно, какую роль сыграла Клум в сериале – возможно, позже она о ней расскажет. Судя по фото, спасатели снимали ее со скалы.

(листайте фото вправо)

Напомним, ранее Хайди Клум в смелом образе сходила на "Формулу-1" – она надела кожаную рубашку на голое тело и высокие шорты-трусы.

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