Засветила ягодицы: Хайди Клум в белом бикини станцевала перед телевизором

Супермодель рада выходу сериала, в котором она тоже появится.
50-летняя модель и телеведущая – Хайди Клум – опубликовала видео, на котором она радуется выходу сериала Die Bergretter, в съемках которого она тоже приняла участие. Этот немецкий сериал выходит на экраны с 2009 года, он рассказывает о горных спасателях в Альпах.
Звезда в белом бикини, белой рубашке, кепке и солнцезащитных очках весело танцевала и прыгала у телевизора во время вступительных титров.
Ранее Хайди показывала в своем Instagram, как проходили съемки. Интересно, какую роль сыграла Клум в сериале – возможно, позже она о ней расскажет. Судя по фото, спасатели снимали ее со скалы.
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Напомним, ранее Хайди Клум в смелом образе сходила на "Формулу-1" – она надела кожаную рубашку на голое тело и высокие шорты-трусы.
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