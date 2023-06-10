Затмила дочь: 75-летняя Мэй Маск продемонстрировала два красивых платья яркого цвета

Мэй Маск - обожает роскошно выглядеть и наряжаться на светские мероприятия, а ее недавнее появление на красной дорожке в Лондоне и вовсе лишило нас дара речи. Знаменитость пришла на премьеру первой части фильма Passionflix "Искупление Габриэля" в лавандовом наряде с плиссированной юбкой и длинными рукавами. Платье было полностью украшено серебристыми пайетками и бисером.

Образ она дополнила серьгами, босоножками со стразами и укладкой.

На это мероприятие женщина пришла, чтобы поддержать свою дочь Тоску Маск, которая является режиссером этой картины. Она же надела на событие платье с открытыми плечами и цветочной аппликацией от бренда Oscar de la Renta.

Мэй Маск / Фото: Getty Images

Позже состоялась вечеринка по случаю премьеры, для которой Мэй переоделась в приталенное платье-футляр мятного цвета. У него были рукава три четверти и большой цветок спереди. Тоска при этом решила не менять наряд и осталась в том же платье.

Мэй Маск / Фото: Getty Images

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