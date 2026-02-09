- Дата публикации
-
- Категория
- Шоу-бизнес
- Количество просмотров
- 300
- Время на прочтение
- 2 мин
Затмила главного артиста: Леди Гага появилась на Супербоуле и исполнила зажигательную песню
Поп-звезда зажгла на стадионе благодаря новому исполнению своего хита, но также много внимания привлек ее символический образ.
Хотя главной звездой Супербоула, который состоялся в Калифорнии, стал пуэрториканский певец и недавний лауреат премии «Грэмми» Bad Bunny, также на стадионе появилась еще одна поп-икона — певица Леди Гага.
Звезда стала одной из приглашенных артистов, которые выступили с Bad Bunny, однако номер и образ певицы были такими яркими, что почти затмили главного хедлайнера шоу. Леди Гага исполнила свой хит Die With a Smile в неожиданной новой аранжировке в стиле сальсы и станцевала.
Также внимание было приковано к яркому образу артистки, ведь надела она изысканное голубое платье от бренда Luar, разработанное доминиканско-американским дизайнером Раулем Лопесом.
Это было плиссированное платье миди с V-образным вырезом, асимметричной многослойной юбкой и заниженной талией.
Носила это нежное платье цвета неба Леди Гага в сочетании с красными аксессуарами — туфлями с ремешками и большим красным цветком на груди.
Однако выбрала артистка такой образ не случайно, ведь брошь-цветок — это теспезия крупноцветковая — национальный цветок Пуэрто-Рико, а специфический оттенок голубого намекает на оригинальный пуэрториканский флаг 1895 года.
Как создавала платье певицы дизайнер показал в Instagram.