Затмила главного артиста: Леди Гага появилась на Супербоуле и исполнила зажигательную песню

Bad Bunny и Леди Гага / © Associated Press

Реклама

Хотя главной звездой Супербоула, который состоялся в Калифорнии, стал пуэрториканский певец и недавний лауреат премии «Грэмми» Bad Bunny, также на стадионе появилась еще одна поп-икона — певица Леди Гага.

Леди Гага / © Associated Press

Звезда стала одной из приглашенных артистов, которые выступили с Bad Bunny, однако номер и образ певицы были такими яркими, что почти затмили главного хедлайнера шоу. Леди Гага исполнила свой хит Die With a Smile в неожиданной новой аранжировке в стиле сальсы и станцевала.

Bad Bunny и Леди Гага / © Associated Press

Также внимание было приковано к яркому образу артистки, ведь надела она изысканное голубое платье от бренда Luar, разработанное доминиканско-американским дизайнером Раулем Лопесом.

Реклама

Это было плиссированное платье миди с V-образным вырезом, асимметричной многослойной юбкой и заниженной талией.

Bad Bunny и Леди Гага / © Associated Press

Bad Bunny и Леди Гага / © Associated Press

Носила это нежное платье цвета неба Леди Гага в сочетании с красными аксессуарами — туфлями с ремешками и большим красным цветком на груди.

Леди Гага / © Associated Press

Леди Гага / © Associated Press

Однако выбрала артистка такой образ не случайно, ведь брошь-цветок — это теспезия крупноцветковая — национальный цветок Пуэрто-Рико, а специфический оттенок голубого намекает на оригинальный пуэрториканский флаг 1895 года.

Леди Гага / © Associated Press

Как создавала платье певицы дизайнер показал в Instagram.

Реклама

Платье Леди Гаги / фото: instagram.com/luar