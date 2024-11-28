Затмила мужа: супруга Робби Уильямса - Айда Филд - вышла на красную дорожку в Лондоне

Супруга 50-летнего британского певца Робби Уильямса - актриса Айда Филд - пришла поддержать его на премьере фильма "Робби Уильямс: Better Man" - это полубиографический фильм 2024 года о поп-певце.

Айда выбрала для этого появления на публике длинное черное платье от Giorgio Armani. Ее наряд был сделан из мягкого бархата и напоминал по фасону то ли пальто, то ли жакет. У него были длинные рукава, пуговицы спереди, а также отделка из бисера на воротнике.

Носила этот роскошный наряд Айда в сочетании с черными туфлями на каблуках, высокой и объемной прической и гламурными серьгами в виде листьев.

Айда Филд / Фото: Associated Press

Робби тоже был в наряде от Armani из коллекции осень-зима 2024. На нем был серый свободный полосатый костюм с эполетами в виде цветов.

Айда Филд и Робби Уильямс / Фото: Associated Press

Пара в отношениях с 2007 года, а 7 августа 2010-го они поженились в Лос-Анджелесе. У Робби и Айды четверо детей.

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