Затмила мужа: супруга Робби Уильямса - Айда Филд - вышла на красную дорожку в Лондоне

Пара выбрала для мероприятия наряды одинакового бренда.
Супруга 50-летнего британского певца Робби Уильямса - актриса Айда Филд - пришла поддержать его на премьере фильма "Робби Уильямс: Better Man" - это полубиографический фильм 2024 года о поп-певце.
Айда выбрала для этого появления на публике длинное черное платье от Giorgio Armani. Ее наряд был сделан из мягкого бархата и напоминал по фасону то ли пальто, то ли жакет. У него были длинные рукава, пуговицы спереди, а также отделка из бисера на воротнике.
Носила этот роскошный наряд Айда в сочетании с черными туфлями на каблуках, высокой и объемной прической и гламурными серьгами в виде листьев.
Робби тоже был в наряде от Armani из коллекции осень-зима 2024. На нем был серый свободный полосатый костюм с эполетами в виде цветов.
Пара в отношениях с 2007 года, а 7 августа 2010-го они поженились в Лос-Анджелесе. У Робби и Айды четверо детей.
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