Затмила самых известных актрис: Хайди Клум блистала на "Оскаре" в потрясающих платьях с декором

Хайди Клум / © Associated Press

Вручение этих кинонаград — одно из важнейших мероприятий года и модель своими изысканными платьями снова доказала, что она не только модная икона, но одна из самых красивых женщин мероприятия.

Клум выбрала в этом году кастомные образы от известного американского бренда Chrome Hearts. Оба платья были выполнены в похожей цветовой гамме, но имели кардинально разный дизайн.

Первый наряд звезды — для красной дорожки — это комплект из юбки и корсета бежевого оттенка. Вещи были полностью расшиты различными бусинами и крестами, которые являются главной отличительной чертой бренда.

Также Хайди дополнила этот образ ожерельем с белым жемчугом и крестами, а также такими бежевыми деталями образа как маникюр, туфли и макияж.

Второе платье звезда надела на знаменитую вечеринку Vanity Fair Oscar Party, которая проводится после церемонии награждения. Хайди появилась на мероприятии в более откровенном платье цвета шампанского, которое имело халтер, обнаженную спину и длинный шлейф.

Главным украшением наряда стали прозрачные вставки из бежевой ткани, расшитой цветочными аппликациями. Они были на декольте наряда, а также на юбке, благодаря чему открывали ноги звезды.

