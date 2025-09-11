Затмила всех: 60-летняя Элизабет Херли вышла на красную дорожку в полупрозрачном платье с декольте

Элизабет Херли / © Getty Images

Британская звезда Элизабет Херли умеет быть в центре внимания, ведь когда 60-летняя актриса появилась на публике вызвала фурор. Она вышла в свет в полупрозрачном платье с декольте и разрезом, в котором выглядела сенсационно.

Это было платье-боди серебряного цвета и с «голым» эффектом, ведь верхняя его ткань выполнена из сетки, а нижняя в цвете кожи из-за чего казалось, что носит Элизабет его на голое тело. Также у платья были длинные рукава, высокий разрез, который полностью демонстрировал ее ноги, а также внушительно декольте, акцентирует внимание на груди. На талии платье украшал серебристый пояс.

На красную дорожку Херли вышла со своим бойфрендом — американский певцом и музыкантом Билли Рэем Сайрусом — отцом певицы Майли Сайрус. Он был одет в наряд в ковбойском стиле, а длинные волосы распустил.

Свой роман знаменитости обнародовали в апреле этого года, удивив не только поклонников, но и близких друзей. Дебютировали они на ковровой дорожке в качестве пары, посетив вдвоем вечеринку бренда Valentino в Риме. На мероприятии Лиз носила ярко-розовый наряд с кейп-накидкой. Кроме того пара активно делится личными фото в соцсетях.