Затмила всех: Амаль Клуни в роскошном шоколадном платье Versace блистала на церемонии

В пятницу вечером, менее чем через неделю после празднования 11-й годовщины свадьбы, пара нарядилась для особого вечера — в Лондоне состоялось вручение премии Albie Awards от фонда Clooney Foundation for Justice.

Амаль и Джордж Клуни

Амаль и Джордж Клуни / © Associated Press

Актер Джордж Клуни и его непревзойденная жена Амаль принесли голливудский гламур в столицу Великобритании. Пара посетила мероприятие в Музее естественной истории, которое было организовано их благотворительным фондом.

Амаль и Джордж Клуни / © Associated Press

Амаль и Джордж Клуни / © Associated Press

В этот раз для мероприятия Амаль выбрала платье от Atelier Versace, которое создано уже не Донателлой, а новым креативным директором Модного дома Дарио Витале. Это было коричневое вечернее платье с открытыми плечами, сборками на талии и юбке. Также у наряда был длинный шлейф.

Амаль и Джордж Клуни / © Associated Press

Амаль и Джордж Клуни / © Associated Press

Ее изысканный образ включал небольшой золотой клатч, золотые кольца и золотые серьги-подвески.

Волосы Амаль уложила в любимую прическу — распустила свои роскошные волосы, которые были подкручены в легкие волны. Макияж идеально сочетался с ее нейтральным образом в золотистых тонах.

Амаль Клуни / © Associated Press

Амаль Клуни / © Associated Press

Джордж Клуни продемонстрировал классический образ в стиле старого Голливуда, надев элегантный темно-синий костюм и кожаные туфли.

Появление пары в Лондоне состоялось через несколько дней после того, как они прошли по красной дорожке премьеры фильма «Джей Келли» на Нью-Йоркском кинофестивале. В тот раз Амаль блистала в кокетливом мини-платье из красного бархата из коллекции Oscar de la Renta осень-зима 2025.

Амаль и Джордж Клуни / © Associated Press

Амаль и Джордж Клуни / © Associated Press

Амаль и Джордж Клуни на светских мероприятиях (16 фото)

Амаль и Джордж Клуни / © Associated Press

Амаль и Джордж Клуни / © Associated Press

Амаль и Джордж Клуни / © Associated Press

Амаль и Джордж Клуни / © Associated Press

Джордж и Амаль Клуни / © Associated Press

Джордж и Амаль Клуни / © Associated Press

Джордж и Амаль Клуни / © Associated Press

Джордж и Амаль Клуни / © Associated Press

Джордж и Амаль Клуни / © Associated Press

Джордж и Амаль Клуни / © Associated Press

Амаль Клуни и Джордж Клуни / © Associated Press

Амаль Клуни и Джордж Клуни / © Associated Press

Джордж и Амаль Клуни / © Getty Images

Джордж и Амаль Клуни / © Getty Images

Амаль и Джордж Клуни / © Getty Images

Амаль и Джордж Клуни / © Getty Images

Амаль и Джордж Клуни / © Associated Press

Амаль и Джордж Клуни / © Associated Press

Амаль и Джордж Клуни / © Getty Images

Амаль и Джордж Клуни / © Getty Images

Амаль и Джордж Клуни / © Getty Images

Амаль и Джордж Клуни / © Getty Images

Джордж и Амаль Клуни / © Associated Press

Джордж и Амаль Клуни / © Associated Press

Амаль и Джордж Клуни / © Getty Images

Амаль и Джордж Клуни / © Getty Images

Амаль и Джордж Клуни / © Getty Images

Амаль и Джордж Клуни / © Getty Images

Джордж и Амаль Клуни / © Getty Images

Джордж и Амаль Клуни / © Getty Images

Амаль Клуни и Джордж Клуни / © Getty Images

Амаль Клуни и Джордж Клуни / © Getty Images

