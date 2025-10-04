- Дата публикации
-
- Категория
- Шоу-бизнес
- Количество просмотров
- 296
- Время на прочтение
- 1 мин
Затмила всех: Амаль Клуни в роскошном шоколадном платье Versace блистала на церемонии
В пятницу вечером, менее чем через неделю после празднования 11-й годовщины свадьбы, пара нарядилась для особого вечера — в Лондоне состоялось вручение премии Albie Awards от фонда Clooney Foundation for Justice.
Актер Джордж Клуни и его непревзойденная жена Амаль принесли голливудский гламур в столицу Великобритании. Пара посетила мероприятие в Музее естественной истории, которое было организовано их благотворительным фондом.
В этот раз для мероприятия Амаль выбрала платье от Atelier Versace, которое создано уже не Донателлой, а новым креативным директором Модного дома Дарио Витале. Это было коричневое вечернее платье с открытыми плечами, сборками на талии и юбке. Также у наряда был длинный шлейф.
Ее изысканный образ включал небольшой золотой клатч, золотые кольца и золотые серьги-подвески.
Волосы Амаль уложила в любимую прическу — распустила свои роскошные волосы, которые были подкручены в легкие волны. Макияж идеально сочетался с ее нейтральным образом в золотистых тонах.
Джордж Клуни продемонстрировал классический образ в стиле старого Голливуда, надев элегантный темно-синий костюм и кожаные туфли.
Появление пары в Лондоне состоялось через несколько дней после того, как они прошли по красной дорожке премьеры фильма «Джей Келли» на Нью-Йоркском кинофестивале. В тот раз Амаль блистала в кокетливом мини-платье из красного бархата из коллекции Oscar de la Renta осень-зима 2025.