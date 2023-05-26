Затмила всех: Джорджина Родригес в золотом платье похвасталась сексуальными формами в Каннах

Возлюбленная Криштиану Роналду и мать его детей с разных ракурсов продемонстрировала соблазнительную фигуру в эффектном наряде.

Джорджина Родригес произвела настоящий фурор своим эффектным аутфитом на красной дорожке Каннского кинофестиваля.

Красавица предстала перед фотокамерами в кутюрном золотом обтягивающем платье макси, декорированном кристаллами и бисером, от тунисского дизайнера Ali Karoui.

Джорджина Родригес / Фото: Associated Press

Наряд идеально облегал фигуру Джорджины и она с разных ракурсов продемонстрировала присутствующим свои сексуальные формы.

Джорджина Родригес / Фото: Associated Press

Джорджина Родригес / Фото: Associated Press

Волосы Родригес уложила на одну сторону, сделала макияж с пышными ресницами и дополнили лук роскошными бриллиантовыми украшениями: серьгами, браслетами и кольцами. Длинный белый маникюр завершил ее эффектный образ.

Джорджина Родригес / Фото: Associated Press

Напомним, австралийская актриса Кэтрин Лэнгфорд предстала на красной дорожке в серебряном полупрозрачном платье, расшитом пайетками и камнями, с американской проемом и шлейфом.

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