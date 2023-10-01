Затмила всех: Кайли Дженнер появилась на показе Schiaparelli в гламурном платье с декольте

В этом наряде она напоминала голливудскую кинодиву.

В Париже в рамках Недели моды состоялся показ коллекции весна-лето 2024 Модного дома Schiaparelli. Коллекция была посвящена архивам бренда и его сюрреалистическим произведениям, придуманым еще самой Эльзой Скиапарелли - основательницей бренда.

Одной из самых ярких и гламурных гостей показа стала 26-летняя американская звезда реалити-шоу и косметический магнат Кайли Дженнер. Ее сфотографировали по пути на шоу.

На Кайли было эксклюзивное гламурное платье с очень глубоким круглым декольте и вырезов под грудью в виде замочной скважины. Наряд был полностью расшит пайетками, а дополнила она его белыми туфлями с имитацией пальцев ног, макияжем с румянами и роскошной укладкой с объемными локонами.

Кайли Дженнер / Фото: Getty Images

Но Кайли была не единственной Дженнер на этом шоу, ведь закрывала его старшая сестра девушки - модель Кендалл.

Кендалл Дженнер / Фото: Getty Images

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