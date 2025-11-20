Затмила всех: Тейяна Тейлор в откровенном платье сверкнула пышной грудью и пупком с пирсингом

Тейяна Тейлор / © Associated Press

Тейяна Тейлор привлекла внимание своим провокационным аутфитом на церемонии вручения премии "Женщины Голливуда 2025" от журнала Elle Women, которая состоялась в Беверли-Хиллз.

На "красную" дорожку звезда вышла в откровенном персиково-золотистом платье в пол и с акцентной золотой пряжкой из коллекции Balmain Resort 2026. Наряд был создан из атласной ткани с драпировкой. Он имел капюшон, от которого шли две полоски к юбке, прикрывавшие ее грудь.

В этом платье Тейяна блеснула пышным декольте, татуировкой в виде розы и пупком с пирсингом. Ее живот и спина были оголены. Лук актриса дополнила золотыми босоножками Rene Caovilla Margot на шпильках.

Тейлор собрала волосы, сделала макияж с коричневой помадой, а также бежевый маникюр и белый педикюр. Лук она завершила золотыми украшениями с жемчужинами и бриллиантами.

Напомним, Тейяна Тейлор во время промотура сериала "Все честно" продемонстрировала образ в черном кожаном наряде с крокодильим тиснением от Balmain.