ТСН в социальных сетях

Язык сайта
ua
en
Live Все публикации Лучшее с YouTube Эксклюзив ТСН Украина Политика Война Гламур Проспорт Леди Здоровье Астрология Видео Рецепты Экономика Киев Львов Курьезы Популярные теги Выпуски ТСН Мир Туризм Авто Наука и IT Помощь Другое Редакция

ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Шоу-бизнес
Количество просмотров
152
Время на прочтение
1 мин

Затмила всех: Тейяна Тейлор в откровенном платье сверкнула пышной грудью и пупком с пирсингом

34-летняя певица и актриса выбрала для своего появления смелый наряд от Balmain.

Автор публикации
Фото автора: Алина Онопа Алина Онопа
Тейяна Тейлор

Тейяна Тейлор / © Associated Press

Тейяна Тейлор привлекла внимание своим провокационным аутфитом на церемонии вручения премии "Женщины Голливуда 2025" от журнала Elle Women, которая состоялась в Беверли-Хиллз.

На "красную" дорожку звезда вышла в откровенном персиково-золотистом платье в пол и с акцентной золотой пряжкой из коллекции Balmain Resort 2026. Наряд был создан из атласной ткани с драпировкой. Он имел капюшон, от которого шли две полоски к юбке, прикрывавшие ее грудь.

Тейяна Тейлор / © Associated Press

Тейяна Тейлор / © Associated Press

В этом платье Тейяна блеснула пышным декольте, татуировкой в виде розы и пупком с пирсингом. Ее живот и спина были оголены. Лук актриса дополнила золотыми босоножками Rene Caovilla Margot на шпильках.

Тейяна Тейлор / © Associated Press

Тейяна Тейлор / © Associated Press

Тейлор собрала волосы, сделала макияж с коричневой помадой, а также бежевый маникюр и белый педикюр. Лук она завершила золотыми украшениями с жемчужинами и бриллиантами.

Тейяна Тейлор / © Associated Press

Тейяна Тейлор / © Associated Press

Напомним, Тейяна Тейлор во время промотура сериала "Все честно" продемонстрировала образ в черном кожаном наряде с крокодильим тиснением от Balmain.

Дата публикации
Количество просмотров
152
Следующая публикация

Я разрешаю TSN.UA использовать файлы cookie