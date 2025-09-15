ТСН в социальных сетях

Затмила всех: звезда "Белого лотоса" надела платье со смелым декольте и выглядела потрясающе

Платье идеально подчеркивало ее фигуру.

Меганн Фэйхи

Меганн Фэйхи / © Associated Press

35-летняя актриса Меганн Фэйхи — звезда сериалов «Белый лотос» и «Идеальная пара» — позаботилась о том, чтобы ее прибытие на 77-ю церемонию вручения премии «Эмми» не осталось незамеченным. Она надела на мероприятие элегантное и смелое платье от Valentino из коллекции осень-зима 2025.

Меганн Фэйхи / © Associated Press

Меганн Фэйхи / © Associated Press

Наряд из роскошного бархата был длинным и идеально сидел на фигуре актрисы. У платья также были рукава, высокий разрез на юбке, а главной изюминкой лука стало очень глубокое овальное декольте — мало кто осмелится надеть наряд с таким вырезом.

Изысканное платье Меганн носила в сочетании с босоножками на высоких каблуках, украшениями от известного бренда Tiffany & Co, а также нежным макияжем макияжем и идеальной прической.

Меганн Фэйхи / © Associated Press

Меганн Фэйхи / © Associated Press

Помимо Меганн, заметные модные заявления сделали Селена Гомес в красном платье, Кэтрин Зета-Джонс в «голом» наряде-бюстье и Дженна Ортега, котоаря скопировала наряд из культового фильма 90-х.

