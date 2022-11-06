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Завернулись в одеяло: Билли Айлиш с бойфрендом пришли на мероприятие в странном пижамном образе от Gucci

Автор
Евгения БобрикЕвгения Бобрик
Дата публикации
Просмотры
1031
Время на прочтение
1 мин
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Завернулись в одеяло: Билли Айлиш с бойфрендом пришли на мероприятие в странном пижамном образе от Gucci

Билли Айлиш и Джесси Резерфорд / Фото: Associated Press

Похоже, у некоторых звезд Хэллоуин еще не закончился.

Билли Айлиш, которая недавно сообщила в интервью, что скорее умрет, чем будет иметь детей,  пришла вчера, 5 ноября, в Музей искусств  Лос-Анджелеса, где состоялся гала-концерт LACMA Art + Film Gala.

Певица была в сопровождении своего бойфренда Джесси Разерфорда. Парочка выглядела очень странно. Поскольку одним из ведущих брендов вечеринки Gucci, многие звезды вышли в нарядах от этого Модного дома. И, можно сказать, что Билли с Джесси в этом смысле особенно постарались. 

На Билли было надето бельевое платье с пижамным жакетом, колготки, перчаитки,  босоножки и маска для сна - все с логотипами Gucci. На Джесси была пижама и меховыми тапочками тоже с логотипами. 

Билли Айлиш и Джесси Резерфорд / © Associated Press
Билли Айлиш и Джесси Резерфорд / Фото: Associated Press

Кроме того пара позировала фотографам завернувшись в одеяло с логотипами. Выглядели музыканты достаточно забавно. 

Билли Айлиш и Джесси Резерфорд / © Associated Press
Билли Айлиш и Джесси Резерфорд / Фото: Associated Press

На том же мероприятии Сальма Хайек сделала ставку не на клоунаду, а на декольте. 

Сальма Хайек / © Associated Press
Сальма Хайек / Фото: Associated Press

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Дата публикации
Просмотры
1031
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