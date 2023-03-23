Заводит будильник на четыре утра: Джей Ло объяснила, зачем так изнурительно тренируется

53-летняя Дженнифер Лопес рассказала о своих тренировках и образе жизни и шокировала поклонников тем, что просыпается в 4:45 утра для того, чтобы отправиться на тренировку.

Дженнифер убеждена, что физическое здоровье важно, так как улучшает психическое здоровье. Именно поэтому она уделяет так много времени спорту и тренировкам, а не потому, что хочет выглядеть круто на красных дорожках. Хотя, не лукавит, выглядеть круто звезда тоже стремится.

Джей Ло / Фото: Instagram Дженнифер Лопес

Дженнифер рассказала UsWeekly о том, как спорт помогает ей сохранять позитивный настрой. "Не секрет, что фитнес - очень важная часть моей жизни. Я думаю, что существует положительная корреляция между физическими упражнениями и психическим здоровьем. Когда мы находим хороший баланс через решимость и сосредоточенность, мы естественным образом стремимся стать лучшей версией самих себя".

Джей Ло говорит, что просыпается очень рано, примерно в 4:45 утра, чтобы пойти в зал на тренировку, и на это решение не влияет ее напряженный график работы. "Я стараюсь делать правильный выбор и балансировать во времени. Я всегда развиваюсь и ищу вещи, которые меня вдохновляют и мотивируют. Я не боюсь бросать вызов себе, поэтому я открыта для того, чтобы подталкивать себя, что я и делаю прямо сейчас, репетируя программу для своего нового альбома, который выйдет этим летом", - говорит Лопес.

Джей Ло / Фото: Associated Press

"Было время в моей жизни, когда я спала от 3 до 5 часов в сутки. Я была на съемочной площадке весь день и в студии всю ночь, а по выходным устраивала вечеринки и снимала видео. Мне было чуть за 20, и я думала, что непобедима. Пока однажды я не сидела в трейлере, и вся работа и стресс, которые она принесла с собой, в сочетании с недостатком сна, настигли меня. Я думала, что схожу с ума. … Теперь я знаю, что это была классическая паническая атака, вызванная истощением, но в то время я даже не слышала этого термина", - вспоминает знаменитость.

Дженнифер Лопес / Фото: Getty Images

То, как выглядит звезда сегодня, вдохновляет многих. А в своем блоге в Instagram Джей Ло часто показывает результат своих тренировок, позируя в бикини или нижнем белье.

Напомним, актриса Дженнифер Энистон также рассказывала о своем режиме тренировок и откровенно поделилась со зрителями тем, как смогла решить свои проблемы со сном. Примечательно, что она также, как и Лопес, вспоминала о периоде в своей жизни, когда ей было чуть за 20 и она могла спать по несколько часов в сутки и не чувствовать себя разбитой.

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