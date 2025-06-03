Завязала платок на брюки: модный лайфхак от 67-летней Шерон Стоун

Шерон Стоун / © Getty Images

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Голливудская звезда Шерон Стоун попала под прицел папарацци в Беверли-Хиллз, когда шла по улице. В солнечный день актриса продемонстрировала стильный деловой наряд, поскольку носила светлый костюм с брюками и жакетом.

Также актриса дополнила наряд белой рубашкой и коричневой сумкой от Bvlgari которая была выполнена из фактурной кожи под рептилию. На глазах у Шерон были очки от Ray-Ban, а ее шею украшало колье с бриллиантами, а обута она была в туфли от Tod’s.

Шерон Стоун / © Getty Images

Однако наибольшее внимание привлек небольшой модный штрих, который стоит брать на заметку. Стоун носила на поясе своих брюк вместо ремня яркий платок с принтом. Такой модный лайфхак смотрелся интересно и делал строгий образ более современным.

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Шерон Стоун / © Getty Images

В этом году подобные платки — мастхэв, который должен быть в вашем гардеробе, поскольку они стали настоящим трендом. Недавно образ с платком также продемонстрировала актриса Эль Фэннинг в Каннах, но ее аксессуар был от Gucci.

Шерон Стоун / © Associated Press Шерон Стоун / © Associated Press Шерон Стоун / © Associated Press Шерон Стоун / © Associated Press Шерон Стоун / © Associated Press Шерон Стоун / © Getty Images Шерон Стоун / © Getty Images Шерон Стоун / © Getty Images Шерон Стоун / © Associated Press Шерон Стоун / © Associated Press Шерон Стоун / © Getty Images Шерон Стоун / © Getty Images Шерон Стоун / © Getty Images Шерон Стоун / © Associated Press Шерон Стоун / © Getty Images Шерон Стоун / © Associated Press Шерон Стоун / © Associated Press Шерон Стоун / © Associated Press Шерон Стоун / © Getty Images Шерон Стоун / © Associated Press Шерон Стоун / © Associated Press Шерон Стоун / © Getty Images Шерон Стоун / © Associated Press Шерон Стоун / © Associated Press Шерон Стоун / © Getty Images