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Завязала рубашку на талии: стильная Эшли Робертс под прицелом папарацци в Лондоне

Автор
Юлия КаранковскаяЮлия Каранковская
Дата публикации
Просмотры
522
Время на прочтение
1 мин
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Завязала рубашку на талии: стильная Эшли Робертс под прицелом папарацци в Лондоне

Эшли Робертс / Фото: Getty Images

Образ выглядел интересно из-за того, как женщина решила надеть рубашку, завязав на талии.

41-летняя танцовщица, ведущая и экс-участница знаменитой бурлеск-группы The Pussycat Dolls - Эшли Робертс - опять под прицелами фотографов в Лондоне. Знаменитость сфотографировали, когда она вышла со студии Global в центре города и направлялась к своей машине.

В этот раз на моднице был образ от бренда River Island, который она на самом деле довольно часто носит. Эшли сочетала хлопчатую белую рубашку на пуговицах и с широкими манжетами, с длинной юбкой-карандашом нежно-розового оттенка.

Также свой лук знаменитость дополнила любимой сумкой Balenciaga с короткими ручками, розовыми туфлями-лодочками и солнцезащитными очками в розовой оправе.

Эшли Робертс / © Getty Images
Эшли Робертс / Фото: Getty Images

Розовый оттенок в последнее время очень модный, даже можно сказать, что это новый черный и многие звезды надевают его не только на светские мероприятия, но и носят в обычной жизни. Также часто в этом цвете в последнее время появляется актриса Марго Робби, поскольку совсем скоро появится в фильме о кукле Барби.

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Дата публикации
Просмотры
522
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