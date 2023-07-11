Завязала рубашку на талии: стильная Эшли Робертс под прицелом папарацци в Лондоне

41-летняя танцовщица, ведущая и экс-участница знаменитой бурлеск-группы The Pussycat Dolls - Эшли Робертс - опять под прицелами фотографов в Лондоне. Знаменитость сфотографировали, когда она вышла со студии Global в центре города и направлялась к своей машине.

В этот раз на моднице был образ от бренда River Island, который она на самом деле довольно часто носит. Эшли сочетала хлопчатую белую рубашку на пуговицах и с широкими манжетами, с длинной юбкой-карандашом нежно-розового оттенка.

Также свой лук знаменитость дополнила любимой сумкой Balenciaga с короткими ручками, розовыми туфлями-лодочками и солнцезащитными очками в розовой оправе.

Эшли Робертс / Фото: Getty Images

Розовый оттенок в последнее время очень модный, даже можно сказать, что это новый черный и многие звезды надевают его не только на светские мероприятия, но и носят в обычной жизни. Также часто в этом цвете в последнее время появляется актриса Марго Робби, поскольку совсем скоро появится в фильме о кукле Барби.

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